Интервью "Футбол 24" с 32-летним Алексеем Шпилевским, белорусским тренером, который привел Кайрат с украинцем Эсеолой к чемпионскому титулу.

Чемпионом Казахстана в прошлом году стал Кайрат. Команда смогла прерывать 6-летнюю гегемонию на футбольном троне столичной Астаны. Конечно, для украинских болельщиков Кайрат интересен в первую очередь тем, что там выступает украинец Адеринсола Эсеола.

Мне в первую очередь интересна фигура наставника команды Алексея Шпилевского. Впервые я о нем услышал, когда он в 28 лет возглавил Динамо Брест. Работа наставника в Беларуси не была долгой. Сейчас у него новый вызов – это работа в Казахстане. Похоже, он с этим справляется. Удалось выиграть борьбу за чемпионство в Астаны. Тренер выиграл золотые медали в 32 года.

Очень импонирует, когда люди в таком возрасте достигают таких высот. В свое время у Алексея Николаевича не сложилась карьера игрока, но он не сложил руки, проявил характер и смог достичь многого, уже работая на тренерской ниве.

С белорусским наставником поговорили о его становлении как тренера, о футболе в Казахстане и симпатиях к Валерию Лобановскому.

"Такие базы, как в Кайрата, на одной руке можно пересчитать"

– Благодаря чему удалось выиграть чемпионство-2020?

– За счет нацеленной, страстной и коллективной игры нам удалось достичь нашей большой цели. Команда работала упорно, с большим интересом, нужной самоотдачей и заслуженно выиграла чемпионат.

– На сколько это большое достижение для клуба – прервать 6-летнюю гегемонию Астаны?

– Это в первую очередь важный индикатор того, что последние два года ребята хорошо прогрессируют и прежде всего в правильном направлении. Мы с первого дня полностью внедрили для ребят новую требовательную тренировочную и игровую философию, к которой они были совершенно открыты и с правильным характером её выполняли. Благодаря этому, ребята добились нужного результата на этом этапе развития.

– Какие задания стоят перед командой в еврокубках?

– Чемпионство позволит нам летом соперничать с лучшими. Мы будем дальше тщательно и упорно прогрессировать и ни в коем случае не останавливаться. Каждый спортсмен тренируется, чтобы выигрывать. Какой в конце будет результат, зависит не только от него. Мы в свою очередь хотим сделать всё возможное, что от нас зависит, чтобы добиться хорошего результата. А каким он будет, покажет время.

– На сколько сильный уровень чемпионата Казахстана?

– Наверное это будет неправильно и звучать высокомерно, если я дам ответ на этот вопрос. Скажем так, если наш основной конкурент, Астана, часто пробивалась в групповые стадии европейских турниров, то тогда, наверное, определённый уровень присутствует.

– Какая футбольная инфраструктура страны?

– Я могу только сказать про инфраструктуру Кайрата. Одним словом – ТОП. Таких баз в мире, наверное, на одной руке можно посчитать. Я её называю фабрикой развития, которая имеет абсолютно всё, чтобы делать игроков лучше. Но инфраструктура – это одно, самое главное – это люди, которые умели бы пользоваться этими возможностями.

– Как построен ваш быт в Казахстане?

– Мы с семьей живём в очень уютном жилом комплексе, где на территории находятся магазины, аптеки, химчистки, кафе и ресторан. Ну, а самое фантастическое – это невероятный вид на горы, это просто ничем не заменить. В Алматы нам очень сильно нравится.

"Пусть Эсеола слышит это лично от меня"

– Футбол – главный вид спорта в стране?

– К сожалению – нет, чтобы он стал главным, надо сперва добиться определённого результата на международной арене. Но чтобы его добиться, надо менять элементарные вещи.

– Проблемы с климатом и долгие перелеты не мешают?

– Да, Казахстан – очень большая страна, не только по размерам, но и по количеству климатических поясов. Мы уже привыкли к этому.

– Как построена академия Кайрата?

– В Кайрате она структурирована так, как все академии в Европе. Для детей всех возрастов созданы потрясающие условия. От проживания, до спортивных и социальных условий, всё включено.

– На сколько сложно пригласить в чемпионат Казахстана сильного легионера?

– Наша задача – пригласить тех легионеров, которых мы за счёт наших условий, требований и возможностей сделали бы еще сильнее.

– На сколько вы довольны украинским форвардом Эсеолой?

– Я не люблю публично оценивать своих футболистов. Пусть он это всегда слышит лично от меня.

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– Бывший форвард сборной Бразилии Вагнер Лав в свои 36 усилил команду?

– 100%.

– Вам 32 года, а Вагнеру – 36. Не сложно строить взаимоотношения в команде, если в составе есть такая звезда?

– Понимаете, все люди чувствуют, кто им помощник, а кто нет. Также и в соотношении с футболистами. Неважно кто старше, а кто младше. Главное, чтобы у обоих был разум и желание. Тогда будет хороший симбиоз.

– Сборная Казахстана будет соперником сборной Украины в отборе на чемпионат мира. Большинство футболистов играют в национальном чемпионате. Какой уровень национальной команды и способна ли она дать бой Украине?

– Для сборной Казахстана это будет хорошая возможность дать знать о себе. Сделать это будет очень тяжело. Украина – талантливая команда, отобрать очки у которой в этих матчах будет сложно.

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– Расскажите о своей карьере футболиста.

– Я до 18 лет играл в академии Штутгарта, параллельно выступал и за юношескую сборную Беларуси. В 16 лет на сборах у меня случилась очень серьёзная травма позвоночника, которая заставила меня несколько лет мучаться и в конце концов завершить свою карьеру.

– Почему решили стать тренером?

– Стать тренером я решил не сразу, но я хотел оставаться в спорте. После того момента, когда в Германии мой бывший тренер сборной земли Баден-Вюртемберг предоставил шанс вместе с ним потренировать 12-летних детей, я сразу понял, что мне нравится делать детей лучше, воспитывать и сопровождать на их пути.

– Германия сейчас дает дорогу многим молодым специалистам. В чем особенность подготовки тренеров в этой стране?

– Во-первых, не только школа тренеров на топ-уровне, но и общий уровень образования в школах и университетах. Конкуренция среди участников огромная. Начиная с 16-летних юношей, которые уже могут сдавать тренерские лицензии, качество и количество тренеров суммарно растёт. Немецкий футбольный союз также декларирует, чтобы от юных возрастов тренера имели определённые лицензии, плюс ко всему этому академии ищут молодых, амбициозных и страстных тренеров и предоставляют им возможности для роста.

– Вы работали в системе Штутгарта и РБ Лейпциг. Как построена система детско-юношеского футбола в этих клубах?

– В каждой академии есть генеральный директор, спортивный директор с U-16 по U-19, спортивный директор с U-13 по U-15 и спортивный директор с U-7 по U-12. В Штутгарте начинают набор сейчас только с U-12. Остальные возраста в их корпоративных клубах занимаются под эгидой Штутгарта. Также качественные и лицензированные тренеры проходят через специальное тестирование перед тем, как их берут на работу.

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В обоих клубах чётко прописана игровая и тренировочная философия, за которой следят и про которую еженедельно или ежедневно (зависит от возрастной категории) спортивные директора беседуют с тренерами. Ну и конечно же целенаправленный скаутинг в каждом возрасте. Отбор лучших.

– Реально ли, не имея немецкого гражданства, молодому тренеру получить хорошую работу в Германии?

– Ум и знания не зависят от происхождения. Всё зависит лично от каждого. Конечно же, ты должен ещё быть там сильнее местных, это факт. Если оно так, то качество всегда добьётся результата.

– На сколько полезным для вас был опыт работы в Бресте?

– Скажем так, он никак мне не помешал, и я благодарен за тот шанс. Как говорится, всё что не делается, делается к лучшему. И оно действительно так и было.

– На сколько разный опыт – работать со взрослыми футболистами и детьми? В чем разница?

– Мне обе возрастные сферы безумно интересны. И там, и там ты тренируешь или управляешь людьми с эмоциями, которые чувствуют и изучают тренера наизусть. Поэтому, помимо всех методологических, научных и тактических нюансов ты должен найти ключ в их души. Надо их полностью заразить энтузиазмом, уважением и чувством важности. Не важно в каком возрасте.

– Современный тренер должен обязательно иметь за плечами карьеру футболиста?

– Современные примеры говорят о том, что это не обязательно. Футболист и тренер – это две совершенно разные профессии. Легендарный Валерий Васильевич Лобановский когда-то сказал, что как футболист – ты управляешь лишь только собой, а как тренер – 20-ю и больше различными личностями.

Также футбол уже настолько продвинулся, что ты должен буквально в любой сфере быть специалистом и понимать тактику, спортивную науку, их воздействия на команду, управлять тренировочным и игровым процессом, и многое другое. Сейчас уже абсолютно недостаточно завершить игровую карьеру и начать быть тренером, спонтанно используя те вещи, которые ты когда-либо ощущал в роли. Это точно не поможет. Футболисты сразу поймут, приведёт ли их этот тренер к результату или нет.

– Кто из современных тренеров импонирует вам больше всего?

– Я пытаюсь из любой отрасли для себя вытянуть полезные вещи. Пусть это будут какие-то управленческие или психологические подходы. Пеп Гвардиола в своей книге сказал, что он свои идеи "ворует" у других. И с этим я абсолютно согласен. Я пытаюсь брать лучшее от тех тренеров, которые мне больше всего импонируют или близки к моей игровой идее. Анализирую их матчи, читаю все книги о них, смотрю различные видео с их участием, а также общаюсь с футболистами и коллегами, которые когда-то с этими людьми общались. К ним 100% относится легендарный Валерий Васильевич Лобановский.

Автор выражает благодарность за помощь в написании материала пресс-службе Астаны и пресс-атташе команды Аяну Несипбекову.

Сергей Тищенко, специально для Футбол 24

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