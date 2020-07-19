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Как фотограф расстроился после невероятного промаха игрока своей команды – видео дня

19 июля 15:43 - Читати українською
Как фотограф расстроился после невероятного промаха игрока своей команды – видео дня
Курьез в матче чемпионата Испании / ФК Бадахос

В матче плей-офф Сегунды Б произошел курьезный эпизод. Фотограф, который работал на поединке, испортил немало нервных клеток из-за не слишком удачной реализацим голевых моментов.

Атлетик Б и Бадахос встречались в четвертьфинале плей-офф неудачников Сегунды Б. Во время поединка случился забавный эпизод.

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Форвард Бадахоса пробил по воротам, но голкипер совершил эффектный сейв. Тот же игрок был первым на добивании, но невероятным образом не попал в ворота. Отдельного внимания заслуживает реакция фотографа гостей, который работал за лицевой линией. Его реакция уже распространяется в соцсетях. А может, ему просто не удался эффектный кадр?

К слову, Бадахос все же выиграл в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5). "Нам придется выплатить сотрудникам премию за вредность", – пошутила клубная пресс-служба после поединка.

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