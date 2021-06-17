Румынский тренер Иоан Сабэу заявил, что Федерации футбола Румынии стоит привлечь Мирчу Луческу к работе на родине с главной командой страны.

"Мы должны поговорить. Это человек, который невероятно любит этот вид спорта, живет футболом. Он трансформирует игроков, он знает, что делать.

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Он такой уважаемый человек. Я работал с ним больше 7-8 лет. Неординарный человек и тренер. Как его могут не использовать? У него такой большой опыт, немало трофеев", – цитирует Сабэу Digi Sport.

Заметим, сейчас сборную Румынии тренирует Мирел Рэдой, который до этого работал с молодежкой. Его контракт рассчитан до конца 2022 года.

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