Андрей Шевченко в матче против Барселоны / Фото из открытых источников

В 1997 году Динамо на выезде уничтожило Барселону со счетом 4:0. Тогда команду возглавлял легендарный Валерий Лобановский.

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Эффектным хет-триком в поединке отметился Андрей Шевченко, а жирную точку поставил Сергей Ребров, воспользовавшись ошибкой в ​​защите каталонцев. Тот матч вошел в топ-25 поединков в истории Лиги чемпионов, заняв 20 место.

В этом году тоже состоится противостояние между Динамо и Барселоной, ведь обе команды попали в квартет G. Также киевляне сыграют с Ювентусом и Ференцварошем.

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