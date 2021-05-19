"Долго ждали, пять лет ждали и Динамо все же завоевало чемпионство. Думаю, что заслуженно. Шахтер был слабым, а Динамо – сильным. Что касается Луческу – наверное, Игорь Михайлович все правильно сделал, пригласив его.

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Мое мнение остается тем же. Как человека, я его не уважаю, а как тренер – он действительно хорош. Я помню все эти разговоры во время моего пребывания в Динамо. Думаю, Игорь Михайлович все это слышал и со мной согласен. Но он выбрал тренера. Каким бы человеком он не был, он сделал команду и стал чемпионом", – цитирует Алиева сайт ТК Футбол.

Напомним, Мирча возглавил Динамо прошлым летом и уже в первом сезоне выиграл УПЛ, опередив Шахтер на 11 зачетных баллов. Также в активе подопечных Луческу триумф в Кубке и Суперкубке Украины.

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