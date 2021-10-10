"Скандал раздули на ровном месте. У нас с тренером возникли разногласия относительно видения ситуации в предыдущем месяце.

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Когда игрокам Шахтера и Динамо разрешили вернуться в клубы, я тоже попросил об этом и получил согласие. Я всегда максимально готов вернуться в сборную. Но как будет дальше, не знаю – решает тренер", – рассказал хавбек в интервью L'Eco di Bergamo.

Напомним, что Петраков не вызвал Малиновского на октябрьский цикл национальной команды. Ранее тренер обвинил одного из лидеров Аталанты в нежелании выступать за сборную.

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