Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти уверен, что футболисты должны получать больше времени на отдых между поединками.

"Сейчас транслируют много футбола, как болельщику, мне это нравится. Но как участник событий, как тренер, я считаю, что это не лучший вариант для подготовки команд топ-уровня. Качество игры во многих матчах упало.

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Я считаю, что сейчас игр в календаре очень много, нужно исправить. ФИФА и УЕФА должны заняться этим, ведь если игроки слишком устанут, матчей не будет", – цитирует Анчелотти сайт Джанлуки Ди Марцио .

Напомним, в последнее время у ФИФА рассматривается возможность проведения чемпионата мира каждые два года. Но большинство футбольных личностей осуждают похожую реформу.

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