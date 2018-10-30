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Как Бланко Лещук дублем сделал Малагу лидером Сегунды

09:23 289 Читати українською
Как Бланко Лещук дублем сделал Малагу лидером Сегунды
Густаво Бланко Лещук / Фото: соцсети

В матче против Нумансии Бланко Лещук дважды разобрался с защитой соперника и вывел свою команду на первое место Ла Лиги 2.

Открыл счет экс-форвард Карпат и Шахтера уже на 1-й минуте, а в начале второго тайма оформил дубль.

Бланко Лещук дублем помог Малаге возглавить таблицу Сегунды

После 11-ти туров Сегунды Малага имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Испания, Сегунда, 11 тур

Малага – Нумансия – 2:0

Голы: Бланко Лещук, 1, 47

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Испания Видеоновости Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук
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