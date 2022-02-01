"Барселона потеряла около 600 миллионов, из которых всего 135 – из-за коронавируса. Мы перенаправили долги и имеем чем дышать теперь. Но также увидели, что никаких реформ они (предыдущее руководство во главе с Бартомеу – прим .) не сделали.

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Мы работаем в поисках финансирования, есть проблемы с платежеспособностью. Сложно объяснить игроку ситуацию, почему уменьшается зарплата, ведь у нас она была на 40% выше, чем у конкурентов. Это же касается их кошелька. За десять месяцев было сэкономлено 159 миллионов евро. Это для того, чтобы сделать команду конкурентоспособной.

Бренд Барселоны до сих пор имеет ценность. Мы говорили, что через два года будем конкурентоспособными, но уже являемся таковыми. Мы изменим ситуацию. Обязательно", – цитирует Ромеу Marca .

Заметим, что суммы, которую сэкономило руководство Барсы, хватило бы на 4 года выплаты зарплат Лионелю Месси, который сейчас в ПСЖ получает 40 млн в год до уплаты налогов.

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