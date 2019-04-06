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Кайсериспор с Кучером и Кравцом уверенно победил Сивасспор Рыбалки

18:22 37 Читати українською
Кайсериспор с Кучером и Кравцом уверенно победил Сивасспор Рыбалки
Кайсериспор одолел Сивасспор

В матче 27 тура чемпионата Турции Сивасспор без Сергея Рыбалки дома проиграл Кайсериспору. В составе гостей на поле вышли Александр Кучер и Артем Кравец.

Чемпионат Турции, 27 тур

Сивасспор – Кайсериспор – 1:3

Голы: Есилюрт, 84 – Чери, 30, 33, Акар, 45

Нереализованный пенальти: Коне, 15 (Сивасспор)

Кайсериспор на выезде победил Сивасспор. Хозяева могли забивать первыми, однако Коне с пенальти пробил мимо ворот. После этого Кайсериспор забил трижды еще в первом тайме, на что Сивасспор ответил лишь голом престижа в концовке поединка.

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В составе гостей Александр Кучер вышел на замену на 76-й минуте, Артем Кравец – на 81-й. Сергей Рыбалка весь матч провел в запасе Сивасспора.

Кайсериспор набрал 33 очка и занимает 12 место. Сивасспор – на 10 строчке (34 пункта).

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Теги
Украинцы за рубежом Турция Сивасспор Сивасспор Кайсериспор Кайсериспор Александр Кучер Александр Кучер Артем Кравец Артем Кравец Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка
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