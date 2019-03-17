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Кайсериспор с Кравцом и Кучером упустил победу над лидером чемпионата Башакшехиром

17:32 37 Читати українською
Кайсериспор с Кравцом и Кучером упустил победу над лидером чемпионата Башакшехиром
Кайсериспор – Башакшехир / Фото ФК Кайсериспор

Состоялся поединок 26-го тура чемпионата Турции Кайсериспор – Башакшехир.

Турецкая Суперлига 26-й тур

Кайсериспор – Башакшехир – 1:1

Голы: Чиназ, 20 – Адебайор, 90+8 (пен.)

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Хозяева неожиданно вышли вперед уже на 20-й минуте поединка, и на протяжении всего матча удерживали преимущество, несмотря на активность игроков Башакшехира. Однако лидер чемпионата все-таки сравнял счет перед финальным свистком благодаря точному удару Адебайора с пенальти.

Украинский защитник Александр Кучер и его соотечественник форвард Артем Кравец провели на поле весь поединок, но результативными действиями не отличались.

После 26-ти туров турецкой Суперлиги Кайсериспор занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.

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