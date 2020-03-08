Кайсериспор Кравца потерпел болезненное поражение в борьбе за выживание – украинец в тройке лучших в своей команде

Кайсериспор был разбит Касымпашей в матче 25-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о поединке на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2019/20, 25-й тур

Касымпаша – Кайсериспор – 5:1

Голы: Койта, 6, Шарлия, 11, Ндонгала, 30, Кара, 83, Эрдоган, 87 – Менса, 59

Касымпаша еще в первом тайме сделала преимущество разгромным благодаря голам Койта, Шарлия и Ндонгалы. Менса после перерыва сократил отставание, но Кара и Эрдоган добили команду Кравца.

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Отметим, что украинец провел на поле 71 минуту, однако не смог отличиться результативными действиями. Несмотря на фиаско Кайсериспора, Кравец получил одну из лучших оценок в своей команде – 7.0. В активе Артема 3 удара по воротам (2 в плоскость), 24 передачи (точность – 92%) и 2 выигранных единоборства.

Таким образом, Кайсериспор с 19 очками остался последним в турнирной таблице, а Касымпаша – конкурент в борьбе за выживание – набрала 23 очка и расположилась на 16 месте с хорошими шансами подняться из зоны вылета уже в следующем туре.

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