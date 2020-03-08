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Кайсериспор Кравца потерпел болезненное поражение в борьбе за выживание – украинец в тройке лучших в своей команде

15:39 9 Читати українською
Кайсериспор Кравца потерпел болезненное поражение в борьбе за выживание – украинец в тройке лучших в своей команде
Кравец в матче против Касымпаши / фото ФК Кайсериспор

Кайсериспор был разбит Касымпашей в матче 25-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о поединке на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2019/20, 25-й тур

Касымпаша – Кайсериспор – 5:1

Голы: Койта, 6, Шарлия, 11, Ндонгала, 30, Кара, 83, Эрдоган, 87 – Менса, 59

Касымпаша еще в первом тайме сделала преимущество разгромным благодаря голам Койта, Шарлия и Ндонгалы. Менса после перерыва сократил отставание, но Кара и Эрдоган добили команду Кравца.

Петряк отметился голом и организовал еще один, поспособствовав разгромной победе Фехервара

Отметим, что украинец провел на поле 71 минуту, однако не смог отличиться результативными действиями. Несмотря на фиаско Кайсериспора, Кравец получил одну из лучших оценок в своей команде – 7.0. В активе Артема 3 удара по воротам (2 в плоскость), 24 передачи (точность – 92%) и 2 выигранных единоборства.

Таким образом, Кайсериспор с 19 очками остался последним в турнирной таблице, а Касымпаша – конкурент в борьбе за выживание – набрала 23 очка и расположилась на 16 месте с хорошими шансами подняться из зоны вылета уже в следующем туре.

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Украинцы за рубежом Артем Кравец Артем Кравец Украина Украина Турция Касымпаша Касымпаша Кайсериспор Кайсериспор
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