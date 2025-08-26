Лига чемпионов, квалификация плей-офф. Ответный матч (первый матч – 0:0)

Кайрат – Селтик – 0:0 (по пенальти – 4:2)

В Алматы произошло историческое событие – впервые в истории Казахстана в этом городе прозвучал гимн Лиги чемпионов. Кайрат имел шансы еще больше осчастливить местную публику своим проходом в следующий раунд – после ничьей 0:0 в Глазго шансы "желто-черных" не казались маленькими.

Селтик считался фаворитом противостояния, но у шотландцев сезон только начинается, тогда как у казахстанцев он уже завершается. В ответном матче обе команды сделали ставку на оборону, поэтому моментов что у одних ворот, что у других очень длительное время не было. Первый голевой момент был создан Селтиком на 86-й минуте: Макгрегор вывел Маэду один на один, но японец, получивший мяч еще на своей половине поля (!), пробил выше ворот.

В компенсированное время у Селтика было серьезное преимущество, но реализовать его шотландцы не смогли. В итоге судьба путевки решилась в серии пенальти: белорус Громыко не реализовал "паненку" (перекладина), однако голкипер Кайрата Темирлан Анарбеков потащил три (!) пенальти и вывесил свою команду в основной этап Лиги чемпионов.