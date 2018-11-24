Кайрат Эсеолы оригинальным образом выиграл Кубок Казахстана

В финале Кубка Казахстана Кайрат минимально одолел Атырау и стал 9-кратным обладателем трофея.

Кубок Казахстана, финал

Атырау – Кайрат – 0:1

Гол: Соколенко, 15

Кайрат, за который выступает украинец Адеринсола Эсеола, в девятый в своей истории выиграл национальный Кубок. В финале Кайрат минимально одолел Атырау.

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Интересно, что в течение всего турнира за Кайрат выступали исключительно молодые игроки с казахстанским паспортом, информирует официальный сайт клуба.

Таким образом у Эсеолы в активе ни одного матча в Кубке. А вот в чемпионате 27-летний экс-форвард Зирки, Александрии и Арсенала-Киев забил 9 голов в 16 поединках.

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