Кайрат Эсеолы оригинальным образом выиграл Кубок Казахстана

В финале Кубка Казахстана Кайрат минимально одолел Атырау и стал 9-кратным обладателем трофея.
Кубок Казахстана, финал
Атырау – Кайрат – 0:1
Гол: Соколенко, 15
Кайрат, за который выступает украинец Адеринсола Эсеола, в девятый в своей истории выиграл национальный Кубок. В финале Кайрат минимально одолел Атырау.
Лунин едва не довел фанатов Леганеса до инфаркта в матче с Алавесом – сумасшедший финт за пределами штрафной
Интересно, что в течение всего турнира за Кайрат выступали исключительно молодые игроки с казахстанским паспортом, информирует официальный сайт клуба.
Таким образом у Эсеолы в активе ни одного матча в Кубке. А вот в чемпионате 27-летний экс-форвард Зирки, Александрии и Арсенала-Киев забил 9 голов в 16 поединках.
Лунин против Алавеса: "сухие" ворота, нормальные оценки, активная игра ногами и фейл, которым прогремели испанские СМИ