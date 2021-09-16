Казахский Кайрат и кипрская Омония не выявили сильнейшего в поединке стартового тура третьего по силе еврокубка.

Кайрат на правах хозяина преобладал соперника почти на протяжении всей встречи, но Омония не отсиживалась в обороне и остро отвечала. Не раз спасать "желто-черных" приходилось голкиперу Стасу Покатилову.

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Особенно интересным матч был в течение последних минут, когда обе команды пытались вырвать победу. Но это никому так и не удалось. Финальный свисток украинского арбитра Сергея Бойко зафиксировал сухую ничью.

К слову, в квартете Н Лиги конференций казахская и кипрская команды еще будут противостоять швейцарскому Базелю и азербайджанскому Карабаху.

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