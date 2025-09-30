Кайрат и мадридский Реал уже вскоре встретятся в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и где смотреть игру подскажет "Футбол 24".

Матч Кайрат – Реал Мадрид начнется уже в 19:45 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на MEGOGO, а следить за текстовой онлайн-трансляцией – на "Футбол 24".

Лунин может стать №1 в Реале – Куртуа теряет позиции, Алонсо даст шанс украинцу

К сожалению, Андрей Лунин снова остался в запасе – Хаби Алонсо не доверился украинцу даже на игру против представителя Казахстана. Отметим и эксперименты в обороне мадридцев – "сливочные" выйдут в три центральных защитника.

Стартовый состав Кайрата: Калмирза – Тапалов, Мартынович, Сорокин, Машаду Мата – Мринский, Касабулат, Арад, Громыко – Жоржиньо, Сатпаев.

Стартовый состав Реала: Куртуа – Асенсио, Хюйсен, Алаба – Гюлер, Себальйос, Чуамени, Фран Гарсия – Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус.