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Кайоде вернулся к тренировкам с Шахтером, Ордец пропустил занятие

17:22 6 Читати українською
Кайоде вернулся к тренировкам с Шахтером, Ордец пропустил занятие
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтер

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде продолжает восстановление от травмы. Сегодня нигериец провел тренировку вместе с партнерами по команде.

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде приступил к тренировкам после повреждения. Сегодня нигериец занимался пробежками вокруг поля под наблюдением физиотерапевта, информирует официальный сайт клуба.

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В то же время не занимался Иван Ордец, получивший повреждение в контрольном матче с Аустрией. Серьезность травмы станет известна позже.

Напомним, Шахтер сейчас готовится к сезону в Австрии. В первом контрольном поединке "горняки" разгромили Аустрию.

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Иван Ордец Иван Ордец Шахтер Шахтер Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде
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