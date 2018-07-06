Кайоде вернется к тренировкам Шахтера на следующей неделе

Нигерийский нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде рассказал о восстановлении после травмы и адаптации в донецкой команде.

"Да, меня до сих пор беспокоит травма. Но восстановление проходит успешно. Надеюсь вернуться к полноценным тренировкам уже на следующей неделе.

Шахтер официально подписал Кайоде

Мне очень нравится в Шахтере. Это яркая, результативная, прекрасная команда – без сомнения, одна из лучших в Европе. Понимаю, что от меня требует тренер и готов сделать все, чтобы забивать как можно больше", – цитирует Кайоде телеканал Футбол 1.

Напомним, что сейчас Шахтер готовится к новому сезону на сборах в Австрии. Вчера "горняки" в товарищеском матче победили Аустрию.