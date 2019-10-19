Кайоде удалили в матче против Трабзонспора – очень грубая игра форварда, который принадлежит Шахтеру

Нигерийский форвард Оларенваджу Кайоде был удален в матче 8-го тура турецкой Суперлиги, в котором его Газишехир уступил Трабзонспору (1:4).

Арендованный у донецкого Шахтера форвард на 84-й минуте матча ударил соперника локтем, за что получил прямую красную карточку.

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Напомним, Кайоде отправился в аренду летом 2019-го года. Срок его соглашения с турецким клубом рассчитан на один год, после чего он вернется в Шахтер.

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