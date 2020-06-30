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Кайоде прокомментировал интерес со стороны Фенербахче

16:43 - Читати українською
Кайоде прокомментировал интерес со стороны Фенербахче
Оларенваджу Кайоде в окружении партнеров / Brila.net

Форвард Газишехира Оларенваджу Кайоде, права на которого принадлежат Шахтеру, рассказал о возможном трансфере в Фенербахче.

"На текущий момент я нахожусь в Газишехир Газиантепе, а мой контракт принадлежит Шахтеру. У меня не было никаких встреч с любыми официальными лицами Фенербахче", – поделился Кайоде в комментарии Fotomac.

Фенербахче охотится на форварда Шахтера Кайоде

Отметим, что нигерийский форвард провел в составе Газишехира 25 матчей, записав в свой актив 10 голов и 7 ассистов. Контракт нападающего принадлежит Шахтеру.

Ранее, СМИ "сватали" на должность главного тренера Фенербахче украинского специалиста Сергея Реброва, который сейчас возглавляет венгерский Ференцварош.

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Шахтер Шахтер Фенербахче Фенербахче Турция Трансферы Оларенваджу Оларенваджу Кайоде Трансферы Шахтера Газишехир Газишехир
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