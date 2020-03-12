Кайоде планирует остаться в Турции – права на игрока принадлежат Шахтеру

Форвард Газишехира Оларенваджу Кайоде, права на которого принадлежат Шахтеру, поделился планами относительно своего будущего.

"Я хотел бы остаться в Турции. Однако, нужно будет переговорить с моим агентом. В конце сезона мне нужно будет вернуться в Шахтер.

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Сейчас ведутся определенные переговоры относительно моего будущего. Это вполне понятно, потому что мне нравится Турция, и я счастлив быть здесь", – поделился Кайоде в комментарии Timeturk.

К слову, нигериец провел 23 поединка в составе Газишехира в текущем чемпионате Турции, записав в свой актив 9 голов и 7 ассистов.

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