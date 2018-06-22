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Кайоде: Хочу помочь Шахтеру завоевать много трофеев

15 июня 15:37 80 Читати українською
Кайоде: Хочу помочь Шахтеру завоевать много трофеев
Оларенваджу Кайоде (слева) / ФК Шахтер

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде прокомментировал полноценный переход в донецкий клуб и поделился ожиданиями от сезона 2018/2019.

"Я подписал контракт на пять лет и счастлив, что теперь являюсь полноценным членом команды. Хочу помочь клубу завоевать много трофеев и, конечно, забить как можно больше голов. С нетерпением жду матчей Лиги чемпионов. Это мечта каждого футболиста, я не исключение. Сделаю все от меня зависящее, чтобы заслужить шанс и выступить на турнире. И, наконец, отмечу, что рад играть под руководством Паулу Фонсеки, он отличный тренер.

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Премьер-лига – непростой турнир. Здесь собраны хорошие команды, а каждый футболист стремится показать все, на что способен. Я тоже постараюсь продемонстрировать высокий уровень", – цитирует Кайоде официальный сайт Шахтера.

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