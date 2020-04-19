Кайоде раззабивался и хочет окончательно покинуть Шахтер

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде, на которого возлагали большие надежды в донецком клубе, не хочет возвращаться в лагерь чемпиона Украины.

Нигерийский нападающий "горняков" Оларенваджу Кайоде хотел бы остаться в чемпионате Турции, сообщает издание Fotomac.com.tr.

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26-летний футболист в августе 2019 года на правах аренды перешел в местный Газишехир и завоевал стабильное место в основном составе. В текущем сезоне игрок провел за свою команду 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

К слову, арендное соглашение с турецким клубом истекает 30 июня 2020 года, а контракт с "оранжево-черными" действует до 30 июня 2023.

Напомним, нигериец перешел в Шахтер в июле 2018 году из Манчестер Сити за 3 млн евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,4 млн евро.

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