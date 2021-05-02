Форвард Сивасспора Оларенваджу Кайоде, права на которого принадлежат Шахтеру, готов на изменения в своей карьере.

Нигериец перебрался в Шахтер зимой 2018-го на правах аренды из Манчестер Сити, а летом того же года подписал с "горняками" полноценный контракт на пять сезонов, но надолго в Украине не задержался.

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Последние два сезона Кайоде проводит в турецкой Суперлиге. Сейчас выступает за Сивасспор. По информации Futball Galore Media, Оларенваджу этим летом хочет прекратить сотрудничество с Шахтером. Клуб также не прочь продать игрока, пока его контракт еще в силе.

Ожидается, что в случае решения Шахтера продать Кайоде, у донецкого клуба не будет проблем с предложениями. В покупке нигерийца заинтересованы клубы из Турции, Китая, Саудовской Аравии и Южной Кореи. В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил 9 голов и отдал три ассиста.

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