ПАОК на своем официальном сайте объявил о подписании 31-летнего японца на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 1,5 года.

Шахов голом помог АЕКу удержать ничью с ПАОКом

Предыдущей командой Кагавы была Сарагоса, которую он покинул в октябре и пропустил первую половину сезона. Звездные времена полузащитника прошли в Боруссии Д и Манчестер Юнайтед, однако с 2019-го игрок откровенно регрессирует. В ПАОКе Синдзи будет носить футболку с номером 23.

Добавим, что новая команда Кагавы пока идет четвертой в чемпионате Греции. Догнать Олимпиакос практически невозможно, а вот за "серебро" будет борьба с Арисом и АЕКом Шахова и Чигринского.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му