Кагава может усилить Монако до закрытия трансферного окна

Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава еще может перебраться в чемпионат Франции до закрытия трансферного окна.
В связи с кадровой революцией в Монако наставник Леонардо Жардим требует новых исполнителей, которые способны усилить команду сразу.
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Одним из таких кандидатов монегаски рассматривают опытного хавбека лидера чемпионата Германии Синдзи Кагаву, сообщает France Football.
Сам японец также заинтересован в смене клуба, поскольку не получает достаточно игровой практики в Боруссии. По предварительной информации, немецкий гранд оценивает Синдзи в 2-3 млн евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Кагава провел лишь 2 матча.
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