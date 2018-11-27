Кагава – об уходе из Боруссии Д: Не закончу с футболом, пока не поиграю в Испании

Хавбек Боруссии Д Синдзи Кагава недоволен своим положением и стремится покинуть немецкий клуб.

"Я хочу как можно скорее решить этот вопрос. Один из способов – сменить команду. Хочу сменить обстановку.

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Я играю в Германии, играл в Англии за Манчестер Юнайтед, я не боюсь ехать в другую страну или чемпионат. Всегда хотел поиграть в Испании. Я не могу уйти из футбола, не поиграв там. Это важнейшая задача в моей карьере", – цитирует Кагаву издание Nikkan Sports.

В текущем сезоне чемпионата Германии японец провел лишь 2 матча, в которых не отмечался результативными действиями.

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