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Кафу верит, что Винисиус сможет выйти на уровень Роналду

15:48 2 Читати українською
Кафу верит, что Винисиус сможет выйти на уровень Роналду
Жуниор Винисиус / Reuters

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу рассказал о перспективах молодого вингера мадридского Реала Жуниора Винисиуса.

"В Реале Винисиуса ждет большое будущее, но он еще не стал звездой. Сейчас его нельзя сравнивать с Криштиану Роналду. Криштиану – это Криштиану. Роналду выиграл все в Реале.

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У Винисиуса есть все, что нужно для того, чтобы пойти по его стопам. Он способен стать новым Криштиану, но для этого ему нужно много работать", – рассказал Кафу в комментарии FOX Sports Mexico.

Отметим, что в нынешнем сезоне Жуниор Винисиус провел 5 матчей во всех турнирах за первую команду "сливочных", в которых забил 1 мяч. Летом он перебрался на Бернабеу за 61 млн евро.

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