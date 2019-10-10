Кафу подозревают в связях с крупнейшей преступной организацией Бразилии

Легендарный защитник сборной Бразилии Кафу и итальянского Милана снова попал в неприятности.

В Бразилии открыто расследование о связи бывшего защитника национальной сборной Кафу с PCC, крупнейшей преступной организацией страны, сообщает calciomercato.com.

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По информации издания, бразильской прессе стало известно, что власти имеют данные о денежных переводах Кафу бухгалтеру PCC, связанные с продажей земли и недвижимости в штате Сан-Паулу. Бывший футболист все отрицает: "Это все неправда. Я не знаю, откуда эта история. У меня нет собственности в том районе".

Напомним, что прошлым летом Кафу потерял 19 объектов недвижимости после того, как стало известно о его многомиллионных долгах. Сейчас рекордсмен "пентакампеонов" по количеству проведенных матчей (142) является послом ЧМ-2022, а в прошлом месяце у него трагически умер сын Данило из-за остановки сердца во время игры в футбол с друзьями.

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