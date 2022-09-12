Клуб из одноименного города полностью провалил стартовые поединки кампании 2022/23, что внесло его в историю со знаком минус.

Подопечные Серхио Гонсалеса проиграли все пять стартовых поединков Ла Лиги: Реал Сосьедаду (0:1), Осасуне (0:2), Атлетику (0:4), Сельте (0:3) и Барселоне (0:4).

Кадис – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча с повторением рекорда Зидана

При этом андалусийцы пропустили 14 голов и в ответ не забили ни одного. Разница составляет -14, что является наихудшим показателем Ла Лиги с момента ее основания в 1929 году, информирует Marca .

Всего в истории Примеры было 13 команд, которые первые 5 туров проиграли, однако их разница забитых и пропущенных была лучше. Антирекорд до этого принадлежал Расингу, который в первом розыгрыше чемпионата Испании был побежден в 5 стартовых матчах, пропустив 15 голов и забив дважды. Разница была -13.

Шанс улучшить свои результаты Кадис будет иметь уже в эту пятницу, 16 сентября, когда в шестом туре будет играть с Вальядолидом.