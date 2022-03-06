Чемпионат Испании 2021/22, 27-й тур

Кадис – Райо Вальекано – 2:0

Голы: Алькарас, 55, Идриси, 63

Эльче – Барселона – начало в 17:15

Сельта – Мальорка – начало в 19:30

Бетис – Атлетико – начало в 22:00

Райо Вальекано не знал побед в Ла Лиге в течение 7 туров подряд, проиграв в 6 из них, да еще и с полуфинала Кубка вылетел. Остановить это падение необходимо было любой ценой – и матч против Кадиса казался шикарной возможностью. "Желтая субмарина" шла в зоне вылета и имела 4-матчевую безвыигрышную серию.

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Впрочем, "подводники" не просто дали бой мадридцам, а еще и "затопили" столичный коллектив двумя точными ударами в начале второго тайма. Голами отличились Алькарас и Идрисси, причем последний ещё записал в свой актив ассист. 2:0 – именно с этим счётом встреча подошла к концу и именно благодаря этой победе Кадис вплотную приблизился к спасительной 17-й позиции. Отставание составляет всего 1 зачётный балл.

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