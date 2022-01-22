Чемпионат Испании 2021/22, 22-й тур

Леванте – Кадис – 0:2

Голы: Негредо, 34, Сальви, 76

Вильяреал – Мальорка – начало в 17:15

Севилья – Сельта – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал поединок на Сюидад-де-Валенсия, где Леванте принимал Кадис. Гости подошли к встрече, держась в зоне вылета и имея за плечами 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, однако в случае победы "желтая субмарина" приблизилась к спасительной 17-й позиции на расстояние 2-х очков. "Лягушки", в свою очередь, отставали от подводников на 4 зачетных балла. Словом, ничья никого не устраивала.

К сожалению для левантийцев, хозяева провалили матч. Они пропустили по одному голу в середине каждого из таймов – на 34-й минуте счет точным ударом головой открыл Негредо, а на 76-й Сальви классным выстрелом удвоил преимущество "подводников". Подопечные Алессио Лиски не сумели отыграть ни одного гола. 0:2 – Кадис празднует чрезвычайно важную победу.

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