Чемпионат Испании 2021/22, 24-й тур

Кадис – Сельта – 0:0

Нереализованный пенальти: Мина, 85 (Сельта)

Райо Вальекано – Осасуна – начало в 19:30

Атлетико – Хетафе – начало в 22:00

Кадис в домашнем поединке против Сельты был обязан цепляться за очки, причем ничья не очень-то и устраивала "жёлтую субмарину". "Подводники" держались в зоне вылета на расстоянии пяти зачётных баллов от спасительной 17-й строчки, а всего в одном очке позади шёл Алавес. Поражение могло вылиться в катастрофу.

Матч оказался очень трудным для просмотра. Команды пытались работать как можно более осторожно, однако оборона Кадиса не удержала концентрацию. На 83-й минуте она привезла пенальти – Санти Мина принялся его исполнять. Казалось, что это конец, но выстрел в левый нижний угол парировал Ледесма! Тем не менее, его сейв не стал переломным во встрече. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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