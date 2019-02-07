Кадис представил Пантича

Сербский защитник Александар Пантич продолжит карьеру в Кадисе.

Сегодня состоялась презентация новичков испанского клуба. Кадис на своей странице в Twitter опубликовал видео презентации новых игроков, на котором присутствовал защитник Динамо Александар Пантич.

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Напомним, в конце января киевляне отдали футболиста в аренду до конца сезона. Также в соглашении прописано право выкупа защитника.