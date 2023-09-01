Кадис победил Вильярреал в битве "жёлтых субмарин"
В рамках программы 4-го тура Ла Лиги 2023/24 запланировано два матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 4-й тур
Кадис – Вильярреал – 3:1
Голы: Рамос, 18, Мачис, 30 (пен), 50 – Сьерлот, 10
Удаления: Педраса, 22 (пен)
Альмерия – Сельта – начало в 23:00
Кадис шокировал Вильяреал в домашней битве "желтых субмарин" (оба клуба имеют такое прозвище). Гости неплохо начали встречу, открыв счет уже на 10-й минуте благодаря неудачному пасу Карселена на голкипера. Сьорлот перехватил его и переиграл голкипера – впрочем, через 8 минут хозяева отыгрались с углового. Алькарас принял навес и мощно пробил низом, Йоргенсен парировал перед собой, а Рамос де ла Флор сыграл на добивании.
А уже на 22-й минуте Педраса оставил Вильяреал в меньшинстве, получив прямую красную за неспортивное поведение (ударил Альехо головой). При таком раскладе Кадис перехватил инициативу и забил два гола – на 30-й минуте Мачис реализовал пенальти (его заработал Рамос), а на 50-й он же отличился с паса Эскаланте. 3:1. Именно с этим счетом матч и подошел к концу.
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