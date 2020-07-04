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Кадис – Овьедо: Лунин пытается остановить лидера Сегунды – онлайн-трансляция матча

4 июля 21:56 - Читати українською
Кадис – Овьедо: Лунин пытается остановить лидера Сегунды – онлайн-трансляция матча
Андрей Лунин / Real Oviedo

Овьедо поехал в гости к Кадису в 38-м туре испанской Сегунды. Андрей Лунин попал в стартовый состав. Онлайн-видеотрансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Кадис – Овьедо стартует в 22:45 по киевскому времени. Команда Андрея Лунина на неделе выбралась из зоны вылета и занимает 17-ю позицию. Кадис возглавляет турнирную таблицу Сегунды, имея в активе 63 очка.

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Андрей Лунин традиционно начинает поединок с первых минут. В предыдущем матче украинец отыграл на ноль и помог Овьедо одержать важную победу. Кадис имеет плохую как для себя серию – 4 тура не может победить. Поэтому шансы на сенсацию есть.

Кадис – Овьедо: онлайн-трансляция матча

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Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды
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Теги
Кадис Кадис Испания Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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