В пятницу 13-й тур Ла Лиги стартовал поединком между басками и андалусийцами. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Атлетик из Бильбао пропустил от аутсайдера Ла Лиги – Кадиса – уже в самом начале матча. Хозяева нарушили правила в центре поля, гости длинным розыгрышем доставили сферу в штрафную, мяч отскочил на правый угол вратарского к Сальви Санчесу и тот пробил между ног Унаи Симона. Несмотря на преимущество хозяев во владении мячом гости были более острыми во всех остальных компонентах игры, однако до перерыва счет не изменился.

После отдыха Атлетик значительно прибавил во всех компонентах игры, но создать по-настоящему опасный момент никак не удавалось. В середине второй сорокапятиминутки Рубен Собрино лишь на мгновение не успел, чтобы замкнуть прострел от партнера в пустые ворота. Через мгновение уже Иеремия Лелесма в падении спас свои ворота после выстрела издалека.

Победа принесла Кадису 12 очков и позволила подняться сразу на четырнадцатую строчку, Атлетик с 18 пунктами остался восьмым.

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