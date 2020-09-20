Чемпионат Испании 2020/21, 2-й тур

Уеска – Кадис – 0:2

Гол: Негредо, 11, Помбо, 83

Бетис – Вальядолид – начало в 19:30

Гранада – Алавес – начало в 19:30

Игровую программу дня в Испании открывали новички Ла Лиги Кадис и Уэска. Гости открыли счет уже на 11-й минуте, когда Негредо удачно воспользовался ошибкой голкипера, который не сумел зафиксировать мяч. Больше опасных моментов зрители в первой половине встречи не увидели.

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Второй тайм тоже не был богатым на события. На 89-й преимущество Кадиса увеличил Помбо – он головой замкнул навес Малбашича в штрафную. Гол долго просматривали на предмет офсайда, но все же зачислили. Уэска же до конца матча нанесла только один удар в створ ворот.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ