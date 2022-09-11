Кадис – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча с повторением рекорда Зидана
Барселона без проблем разгромила Кадис в 5-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Каталонцы в гостях чувствовали себя как дома, однако отмечались исключительно после перерыва. Начал погром Фрэнки Де Йонг, после чего Левандовски устроил шоу – забил и отдал два ассиста на Фати и Дембеле после 50-минутной остановки.
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Это был 17-й подряд беспроигрышный поединок подопечных Хави на выезде, таким образом тренер Барсы повторил рекорд Зидана 6-летней давности. В общей сложности "блаугранас" набрали 13 зачетных баллов и временно сбросили Реал Мадрид из вершины турнирной таблицы. Кадис с нулем голов и очков за 5 туров остался на последней строчке Ла Лиги.