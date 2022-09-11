Барселона без проблем разгромила Кадис в 5-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Каталонцы в гостях чувствовали себя как дома, однако отмечались исключительно после перерыва. Начал погром Фрэнки Де Йонг, после чего Левандовски устроил шоу – забил и отдал два ассиста на Фати и Дембеле после 50-минутной остановки .

Барселона разгромила Кадис в матче с шокирующей остановкой, Севилья в меньшинстве удержала дебютную победу в сезоне