Хавбек тульского Арсенала Мохаммед Кадири сделал то, что не смог за год выступлений в составе киевского Динамо.

Ганец отметился забитым мячом в поединке 9 тура РПЛ против Ростова (2:3). Это был лишь третий матч Кадири после возвращения в Россию, а за сезон в Динамо хавбеку не хватило и 16-ти, чтобы оформить хотя бы одно результативное действие.

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Кадири выпустили в перерыве, когда Арсенал уже "горел" на своем поле со счетом 1:3. Лишь под занавес встречи хозяева смогли сократить отставание. Сделал это именно экс-динамовец, который удачно обработал мяч и красивым ударом в падении расстрелял ближний угол ворот Ростова (помог незначительный рикошет). Впрочем, на большее у туляков не хватило времени – поражение 2:3.

Напомним, что Мохаммед Кадири до сих пор принадлежит Динамо, а за Арсенал выступает на правах аренды.

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Гол Кадири на 4:25: