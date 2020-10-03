Полузащитник тульского Арсенала Мохаммед Кадири продолжает забивать в российском первенстве – на этот раз получилось очень курьезно.

Кадири открыл счет в матче в конце первого тайма и гол получился очень курьезным. Опорник получил мяч, немного продвинулся к штрафной соперников и пробил. Мяч летел прямо в голкипера, однако тот не зафиксировал его в руках и пропустил между ног.

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Впрочем, это не помогло Арсеналу одержать победу – Тамбов отыгрался в конце игры, Чуперка реализовал пенальти на 87 минуте. Добавим, что ганец провел полный матч.

Отметим, что этот гол стал вторым подряд для Кадири за тульский Арсенал. Мохаммед до сих пор принадлежит Динамо, а за российский клуб выступает на правах аренды.

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