Полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири очень близок к возвращению в Россию.

Кадири проходит медицинское обследование в тульском Арсенале, сообщает российское СМИ со ссылкой на руководителя клуба.

Кадири получил рабочую визу в России и перейдет из Динамо в тульский Арсенал, – СМИ

"Кадири проходит медосмотр, больше ничего сказать не могу", – коротко прокомментировал ситуацию Гурам Аджоев. По информации СМИ, сумма трансфера составит 2 млн евро. К слову, контракт африканца с Динамо действует до 30 июня 2023 года.

"Канониры" не новая команда для Кадири – за россиян он выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды. Напомним, в сезоне 2019/20 ганец провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

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