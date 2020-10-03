Полузащитник тульского Арсенала Мохаммед Кадири, права на которого принадлежат киевскому Динамо, может записать матч 10-го тура РПЛ против Тамбова себе в актив.

Ганец набрал 7,8 балла из возможных 10 за поединок против Тамбова по версии спортивного портала Whoscored.

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Кроме забитого гола, в активе Кадири 2 удара по воротам, 44 раза касания мяча, 22 точные передачи из 30 (73%), 1 удачная попытка дриблинга, 3 выигранные верховые дуэли и два отбора мяча.

Напомним, Мохаммед до сих пор принадлежит Динамо, а за российский клуб выступает на правах аренды.

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