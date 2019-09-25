Кадири рассказал о своем восстановлении после травмы

Хавбек киевского Динамо Мохаммед Кадири продолжает свое восстановление после повреждения мышц.

"Врачи говорят, что для восстановления мне нужно еще три недели, но я считаю, что будет достаточно и двух, ведь я парень из Африки. После этого надеюсь вернуться в общую группу, а затем выйти на поле. Сейчас я тоже хочу играть, но приходится проходить курс реабилитации. Кроме процедур, я посещаю тренажерный зал, кручу велосипед и иногда плаваю в бассейне.

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Очень волнуюсь по поводу того, что не нахожусь вместе с командой, такое ощущение, будто что-то теряю. Для футболиста быть с командой – это то же, что быть с семьей, ведь команда – это твоя семья. К сожалению, травма – это то, что может произойти с каждым, поэтому ничего не поделаешь, я должен запастись терпением. Обязательно буду смотреть завтрашнюю игру с Мариуполем, ведь мы все – одна команда, и потом обсуждаем матчи и то, кто как сыграл", – приводит слова Кадири официальный сайт Динамо.

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Напомним, 23-летний ганец получил травму перед матчем Лиги Европы против Мальме, в котором киевляне победили со счетом 1:0.