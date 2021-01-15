Полузащитник Динамо Абдул Мохаммед Кадири пока не сможет готовиться вместе с командой ко второй части сезона.

Ганец не попал в список игроков Динамо, которые отправились в ОАЭ на тренировочный сбор, из-за проблем с голеностопом.

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Как сообщает Динамомания, Кадири пока тренируется в Киеве по индивидуальной программе. Напомним, полузащитник недавно вернулся из российского Арсенала, где находился на правах аренды и забил 2 гола в 13 матчах местного первенства.

Контракт Кадири с Динамо действует до лета 2023 года. В сезоне 2019/20 хавбек провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

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