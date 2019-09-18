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Кадири пропустил тренировку Динамо в преддверии матча Лиги Европы против Мальме

18:31 37 Читати українською
Кадири пропустил тренировку Динамо в преддверии матча Лиги Европы против Мальме
Мохаммед Кадири / Фото ФК Динамо

Хавбек Мохамед Кадири не тренировался вместе с другими игроками Динамо за день до старта в Лиге Европы.

 

Ганец отсутствовал на сегодняшней тренировке Динамо, информирует Динамомания.

Динамо – Мальме: предматчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Источник не называет причину, по которой Кадири не смог присоединиться к другим игрокам команды Алексея Михайличенко. В последнем матче чемпионата Украины против Десны 23-летний полузащитник вышел в основе и провел на поле 84 минуты.

Напомним, матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

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