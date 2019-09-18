Кадири пропустил тренировку Динамо в преддверии матча Лиги Европы против Мальме

Лига Европы — 17:28 252
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Динамо – Мальме: предматчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко
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Динамо – Мальме: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Алексея МихайличенкоЛига Европы — 16:37 221
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Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг ракЛига Европы — 14:20 194
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Шахтар не готовий до Ліги чемпіонів: три причини для тривогиСергій Тищенко — 12:00 8342