Полузащитник Динамо Абдул Мохаммед Кадири попробует свои силы в чемпионате Казахстана, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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25-летний ганский легионер продолжит свои выступления в составе Актобе. Сроки и условия контракта неизвестны.

Напомним, Кадири перешел в Динамо в июле 2019 года из Аустрии. За основную команду провел 15 матчей и выступал в арендах (тульском Арсенале и одесском Черноморце). В текущем сезоне провел за "моряков" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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