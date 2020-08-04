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Кадири перейдет в российский клуб

16:52 - Читати українською
Кадири перейдет в российский клуб
Мохамед Кадири / ФК Динамо

Хавбек киевского Динамо Мохамед Кадири продолжит свою карьеру в клубе РПЛ.

Кадири перейдет в тульский Арсенал из России, сообщает телеграмм канал Artëm Frankov official.

Кадірі може покинути Динамо заради російського клубу

В российском клубе 24-летний ганец будет выступать на правах аренды. Кадири уже играл за Арсенал до того, как перешел в киевское Динамо.

Добавим, Кадири в сезоне 2019/20 провел в футболке "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями на поле. Тульский Арсенал занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Теги
Арсенал Тула Арсенал Тула Абдул Мохаммед Абдул Мохаммед Кадири Динамо Киев Динамо Киев
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