Кадири: Переход в Динамо – большой шаг для меня

Новоиспеченный игрок киевского Динамо Мохаммед Кадири поделился впечатлениями от перехода в украинскую команду.

"Прежде всего хочу поблагодарить Бога за то, что я здесь, за то, что осуществилась моя мечта оказаться в такой команде. Безусловно, теперь я сделаю все, чтобы Динамо завоевало много трофеев. Будучи частью команды, я готов работать, с уважением относиться ко всем моим коллегам.

Динамо официально подписало Кадири

Насколько мне поможет опыт игры в тульском Арсенале? Это зависит от тактики, от того, как играет команда. Но ввиду того, что я играл под руководством большого количества тренеров, могу сказать, я довольно быстро адаптируюсь. Последний раз такая ситуация была со мной в России. Со своей стороны могу сказать, что я уверен, что быстро адаптируюсь в новой команде.

Для меня позиции опорного полузащитника и центрбэка – родные. Считаю, что я одинаково хорошо играю и там, и там. Где бы меня не поставили, могу заверить, что буду полностью отдаваться на поле.

Леоненко: Я бы оставил Хацкевича на посту главного тренера Динамо

Честно, не знаю никого из игроков Динамо. Но я много слышал о клубе. Считаю, что это мечта любого футболиста играть за такую команду. Мне также очень понравился город. Я даже сегодня прогуливался Киевом и получил массу положительных эмоций.

Могу сказать, что в прошлом году после нескольких лет в Австрии я перешел в чемпионат России. Для меня это был первый шаг. Сейчас, считаю, сделал следующий шаг. Думаю, я на правильном пути. Это и было моей мотивацией в принятии решения", – рассказал Кадири в комментарии официальному сайту Динамо.

Динамо в ЛЧ 2019/20: все потенциальные соперники в квалификации – лучший и худший варианты, русская угроза