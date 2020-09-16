Полузащитник Мохаммед Кадири, который в течение сезона 2019/20 выступал в составе киевского Динамо, вернулся в тульский Арсенал.

Ганский опорник присоединился к своему предыдущему клубу на правах аренды, сообщает официальный сайт Арсенала.

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Кадири уже выступал в составе тульского клуба в сезоне 2018/19, провел за него 22 поединка в РПЛ и отметился забитым голом.

Напомним, в сезоне 2019/20 ганец провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

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