Кадири официально вернулся в Россию
19:51 - Читати українською
Полузащитник Мохаммед Кадири, который в течение сезона 2019/20 выступал в составе киевского Динамо, вернулся в тульский Арсенал.
Ганский опорник присоединился к своему предыдущему клубу на правах аренды, сообщает официальный сайт Арсенала.
Дуэлунд может покинуть Динамо – клуб Морозюка готовит конкретное предложение, – СМИ
Кадири уже выступал в составе тульского клуба в сезоне 2018/19, провел за него 22 поединка в РПЛ и отметился забитым голом.
Напомним, в сезоне 2019/20 ганец провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.
Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter